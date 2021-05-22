Resmi Gazete'de bugün (22 Mayıs 2021 Cumartesi) | Resmi Gazete ilan, atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 21 Mayıs Cuma 2021 tarihli ve 31487 sayılı kararlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (22.05.2021) | 22 MAYIS RESMİ GAZETE ATAMA, İLAN KARARLARI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İzmir İli, Dikili İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 1. Grup (Adalar Etabı) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4008)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/241, 242, 243, 244, 245, 246)

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

–– Millî Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/19)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/27)

DÜZELTME: Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4001) ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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