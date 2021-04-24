Atama, yargı kararları ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete'nin 24 Nisan 2021 tarihli 31464 sayısı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete sitesinden yayımlandı. Biz de Resmi Gazete'de bugün (24.04.2021) |Resmi Gazete'de bugün neler var? başlıklarıyla aratılan bu konuyu haberimizde derledik.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız.

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız.

–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detaylar için tıklayınız.

–– Amasya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız.

–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız.

–– İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detaylar için tıklayınız.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları Detaylar için tıklayınız.

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Detaylar için tıklayınız.

c - Çeşitli İlânlar Detaylar için tıklayınız.

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Detaylar için tıklayınız.