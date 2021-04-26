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Resmi Gazete'de bugün (26.04.2021) | Resmi Gazete kararları 26 Nisan Pazartesi

Resmi Gazete'nin 26 Nisan 2021 tarihli 31466. sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararlarının yer aldığı ve atama, yönetmelik değişikliği, ilan, düzenleme gibi bilgilerin kamuoyu ile paylaşıldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (26.04.2021) | Resmi Gazete kararları 26 Nisan Pazartesi

Cumhurbaşkanlığı onayıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin 26 Nisan 2021 tarihli 31466. sayısı kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Resmi Gazete'de bugün yer alan yönetmelik, yargı, ilan ve atama kararları...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (26.04.2021) | RESMİ GAZETE KARARLARI 26 NİSAN PAZARTESİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sakarya Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Şırnak Üniversitesi Üzüm ve Üzümsü Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26 Nisan 2021 tarihli ve 31466 sayılı Resmi Gazete için tıklayın

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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