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Resmi Gazete'de bugün (27.04.2021) | 27 Nisan 2021 Resmi Gazete kararları

27 Nisan 2021 tarihli ve 31467 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Burada yer alan ilan, yönetmelik, düzenleme ve atama kararlarını merak eden vatandaşlar da Resmi Gazete'de bugün (27.04.2021) | 27 Nisan 2021 Resmi Gazete kararları konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de bugün (27.04.2021) | 27 Nisan 2021 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'nin 27 Nisan Salı tarihli 31467. sayısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Çeşitli atama, ilan, yönetmelik ve düzenlemelerin yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü kararlarını merak eden vatandaşlar için işte detaylar...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (27.04.2021) | 27 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7317 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 22 Nisan 2021 Olarak Tespit Edilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3911)

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– 2021 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Mart Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Mart Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.04.2021 tarihli ve 31467 sayılı Resmi Gazete için tıklayın

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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