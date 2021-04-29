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Resmi Gazete'de bugün (28.04.2021) | 28 Nisan Perşembe tarihli Resmi Gazete

Resmi Gazete'nin 28 Nisan Perşembe tarihli 31469. sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararlarının yer aldığı atama, ilan, yargı ve yönetmeliklere yer verilen Resmi Gazete'nin 28.04.2021 tarihli sayısı haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (28.04.2021) | 28 Nisan Perşembe tarihli Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığı onayıyla yayımlanan ve içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çeşitli atama, yargı, ilan, yönetmeliklere yer verilen Resmi Gazete'nin 28 Nisan tarihli sayısı yayımlandı. İşte Resmi Gazete'nin 31469. sayısının tüm ayrıntıları...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (28.04.2021) | 28 NİSAN PERŞEMBE TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliği

ANA STATÜ

–– Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞ

–– Dgpara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2017/37237 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29 Nisan Perşembe 2021 tarihli ve 31469 sayılı Resmi Gazete için tıklayın

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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