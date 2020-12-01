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Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 1 Aralık 2020

Resmi Gazete'nin 1 Aralık tarihli sayısı internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sağlık Bakanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. İşte 1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete detayları...

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 1 Aralık 2020

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü (1 Aralık 2020) sayısı çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3238)

YÖNETMELİKLER

–– Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 1 Aralık 2020

TEBLİĞLER

–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/35)
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2020/39)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2019/59, K: 2020/61 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2020/1, K: 2020/63 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2020 Tarihli ve 2017/33904 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 1 Aralık 2020

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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