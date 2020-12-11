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Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 11 Aralık 2020

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 11 Aralık 2020 tarihli 3133. sayısı çıktı. Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan bugünün Resmi Gazete kararlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 11 Aralık 2020

11 Aralık 2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmi Gazete internet sitesi üzerinden yayımlandı. Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var? İşte 11 Aralık 2020 Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği
–– Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış Alanların Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik
–– Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11 ARALIK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE DETAYLARI

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 11 Aralık 2020

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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