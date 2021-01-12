Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 12 Ocak 2021

12 Ocak 2021 tarihli ve 31362 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bizler de sizler için bugün yayımlanan kararları haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/01/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-20 ve 21 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12 OCAK 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ