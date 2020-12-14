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Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 14 Aralık 2020

Resmi Gazete'nin 14 Aralık 2020 tarihli 31334. sayısı internet sitesinde yayımlandı. Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 14 Aralık 2020

14 Aralık tarihli Resmi Gazete kararları yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var? Günlük yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Yargı ilanları, Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları yer alıyor. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kafkas Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kocaeli Üniversitesi Aritmi, Elektrofizyoloji ve Kalp Pili Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– OSTİM Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14 ARALIK TARİHLİ RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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