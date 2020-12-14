Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 14 Aralık 2020
Resmi Gazete'nin 14 Aralık 2020 tarihli 31334. sayısı internet sitesinde yayımlandı. Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
14 Aralık tarihli Resmi Gazete kararları yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var? Günlük yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Yargı ilanları, Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları yer alıyor. İşte detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Kafkas Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kocaeli Üniversitesi Aritmi, Elektrofizyoloji ve Kalp Pili Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– OSTİM Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri