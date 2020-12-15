Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 15 Aralık 2020
İlgiyle beklenen 15 Aralık 2020 tarihli ve 31335 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü kararlarına ilişkin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 15 Aralık 2020 tarihli sayısı çıktı. Vatandaşlar tarafından her gün araştırılan Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar var? İşte detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gaziosmanpaşa Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 Tarihli ve E: 2019/21, K: 2020/51 Sayılı Kararı
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri