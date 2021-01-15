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Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 18 Ocak 2021

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Resmi gazetenin 18 Ocak Pazartesi tarihli sayısı çıktı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 18 Ocak 2021

Resmi gazetede bugün yayımlanan kararlar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yer alan 18 Ocak 2021 resmi gazete kararları haberimizde. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşitme ve Denge Bozuklukları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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