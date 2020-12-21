Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 21 Aralık Pazartesi 2020Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSahil Güvenlik Komutanlığına 15 devlet memuru alınacak / Başvuru şartları neler?21 Aralık Pazartesi su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKİ, İSKİ , İZSU22 Aralık Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSUFETÖ elebaşı Gülen'in akıbeti ortaya çıktı!Öykü Çelik ve sevgilisi sokağa çıkma yasağında yine sokaklardaydı!Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 21 Aralık 2020Kanal D Yayın Akışı | Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?Bugün hangi maçlar var? 21 Aralık 2020 Pazartesi maç programı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 21 Aralık 2020

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 21 Aralık 2020

Günlük yayımlanan Resmi Gazete'nin 21 Aralık 2020 tarihli 31341. sayısı çıktı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 21 Aralık 2020 tarihli ve 31341 sayılı Resmi Gazete...

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 21 Aralık 2020

Sahil Güvenlik Komutanlığına 15 devlet memuru alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. İşte 21 Aralık 2020 tarihli ve 31341 sayılı Resmi Gazete detayları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Abdullah Gül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Selçuk Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21 ARALIK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT