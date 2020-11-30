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Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 30 Kasım 2020

30 Kasım 2020 tarihli ve 31320 sayılı Resmi Gazete internet sitesinde okuyucularına sunuldu. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü karar ve yönetmelikleri...

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 30 Kasım 2020

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı (30 Kasım 2020 tarihli ve 31320 sayılı) çıktı. Yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz. 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Kültür-Tarih-Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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