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Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 7 Aralık 2020

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı (7 Aralık 2020) yayımlandı. Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete kararları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte 7 Aralık 2020 tarihli ve 31327 sayılı Resmi Gazete...

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 7 Aralık 2020

Her gün sıkça araştırılan konuların başında Resmi Gazete kararları geliyor. Peki Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar var? İşte  7 Aralık 2020 tarihli ve 31327 sayılı Resmi Gazete hakkında detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Haliç Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

7 ARALIK RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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