10 Aralık Perşembe su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKi - İSKİ - İZSUBugün hangi maçlar var? 9 Aralık 2020 Çarşamba maç programıGelinim Mutfakta Tavuklu Tantuni tarifi | Üzümlü etli pilav nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Doya Doya Moda CANLI İZLE 9 Aralık Çarşamba| TV8 CANLI İZLE YOUTUBEFETÖ elebaşı Fetullah Gülen korona mı oldu? | Fetullah Gülen'in son görüntüleriTamer Karadağlı eski günleri andı! Karadağlı'dan eski eşi Arzu Balkan'a Osmanlıca aşk mektubu!9 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de bu hafta yepyeni indirimli ürünler... Bu fırsatlar kaçmaz!9 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Zümrüdüanka yeni bölümde neler olacak?Son dakika |Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kısıtlamalar gelir mi?Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu TBMM konuşması
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 9 Aralık 2020

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 9 Aralık 2020

Vatandaşlar tarafından her gün sıkça bakılan Resmi Gazete'nin 9 Aralık 2020 tarihli sayısı internet sitesinde yayımlandı. İşte 9 Aralık 2020 tarihli ve 31329 sayılı Resmi Gazete'nin detayları...

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 9 Aralık 2020

9 Aralık 2020 tarihli ve 31329 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler belli oldu. 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Atatürk Ormançiftliği Müdürlüğü Bütçe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3276)
–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/9/2020 Tarihli ve 2016/4868 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/9/2020 Tarihli ve 2017/14907 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/9/2020 Tarihli ve 2017/24261 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

9 ARALIK 2020 RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT