Resmi Gazete'de yayımlandı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Marmaray, Başkentray ve İzban vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

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