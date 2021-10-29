Resmi Gazete'de yayımlandı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Marmaray, Başkentray ve İzban vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
TCCD'den Marmaray'ın ücretsiz olmasına ilişkin yapılan bilgilendirmede," Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim 2021 tarihinde Marmaray trenlerimizde ulaşım ücretsizdir" denildi.
29 Ekim 2021 Cuma bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul’da İETT, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, vapur seferleri bedava mı?