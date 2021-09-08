Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı!

Resmi Gazete'nin 7 Eylül 2021 tarihli sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı kanunun 1inci, 474 sayılı kanunun 2nci, 3283 sayılı kanunun 2nci, 4458 sayılı kanunun 16ncı, 22 ve 55inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verildi.

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ithal edilecek olan buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimek gibi tarım ürünlerinde, yılbaşına kadar gümrük vergisi sıfırlanacak.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre; karar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hububat ve bakliyat fiyatlarında görülen yükselişin önün geçilebilmesi için, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla alındı.