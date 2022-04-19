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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrahları yeniden belirlendi!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrahları yeniden belirlendi!

Resmi Gazete'de yayımlanan kara göre, cep telefonu ve tütünde özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrahları yeniden belirlendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameyle; özel tüketim vergisi matrahı yeniden belirlendi. Buna göre 1.500 TL ve aşağısı cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25'e yükseldi. Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 olacağına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrahları yeniden belirlendi!

TÜTÜNE DE DÜZENLEME GELDİ

Telefon kararı arından elma, armut ve bal şarabı gibi fermente edilmiş diğer içeceklerde maktu ÖTV tutarı, bazı tütünlerde de ÖTV oranı artırıldı.

Resmi gazetede yer alan karara göre, fermente edilmiş diğer içeceklerde 17.3457 TL olan maktu ÖTV tutarı 29.5849 TL'ye, 500 gram ve daha yüksek miktarda ambalajlarda olan tütünlerde ÖTV oranı yüzde 40'dan yüzde 55'e çıkarıldı. 

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrahları yeniden belirlendi!Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrahları yeniden belirlendi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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