Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi'nin görev ve yetkileri belirlendi!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar yer aldı. Peki içeriği neler? Gelin hep birlikte bakalım...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere kuruldu.

*Kurul, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşuyor.

*Ekonomi Koordinasyon Kurulu, aylık toplantılar gerçekleştirecek ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak.

EKONOMİK KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

-Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak

-Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek

-Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak

-Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek.

*Faaliyetleri uygulama sonuçları Cumhurbaşkanına sunulacak.

Sekretarya hizmetleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebilecek.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ

Fiyat İstikrarı Komitesi; fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluşuyor.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

-Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek

-Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak

-Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.

*Fiyat İstikrarı Komitesinin sekretarya hizmetleri de yine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek ve yine görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebilecek.