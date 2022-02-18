Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyat etiketleri sil baştan değişecek! Marketlerin indirim yalanı ortaya çıkacak

Temel gıda ürünlerinde KDV indiriminin başlamasının ardından vatandaşların indirimlerin raflara yansıyıp yansımadığını görmesi için Ticaret Bakanlığı, etiket sisteminde değişikliğe gitti. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığının Fiyat Etiket Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İNDİRİMLİ ÜRÜNDE, 30 GÜN İÇİNDEKİ EN DÜŞÜK FİYAT ESAS ALINACAK

Karara göre indirimli satılacak ürünlerin etiketlerinde, ürünün indirim öncesi fiyatı, indirimli satışa sunulan fiyatı, tarife ve fiyat listesi etiketlerde gösterilecek. İndirimli satılan ürünün önceki satış fiyatının tespit edilmesinde 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte yer alan ifadeler şöyle:

"İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir.”

Yönetmeliği Resmi Gazete üzerinden görmek için tıklayınız.