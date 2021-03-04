Resmi Gazete'de yayımlandı: Hayvan sahipleri dikkat cezası büyük!

Hayvan hakları için yeni iyileştirmeler beklenirken Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlara pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildiği duyuruldu.

Zorunlu tutulan uygulamanın bilinçsiz hayvan sahiplenilmesinin önüne geçebileceğini ifade edildi. Uygulamayla kedi ve köpekler de insanlarda olduğu gibi TC Kimlik numarasına benzeyen bir kimliklendirilmeye sahip olacak. Bir pirinç tanesi kadar hayvanın deri altına yerleşen bir mikroçiple gerçekleştirilen işlem ile kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi ve bu hayvanların bilinçsiz bir şekilde sokağa bırakılmamasını amaçlanıyor.

Veteriner Hekim Doğa Erdinç, ''Mikroçip sayesinde herkes bilinçli bir şekilde kedi ve köpek beslemek zorunda kalacak" dedi.

Erdinç, "Boynun altına yerleştirilen bu çip, bir barkot okuyucu tarafından okunarak hayvanın bilgilerine ulaşılıyor. İlk önce kentlerdeki yerel yönetimlere, bu mikroçipin kodu bildiriliyor. Bu kanunen sizin köpeğinizin ve kedinizin var olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda mikroçip sayesinde kaybolan hayvanın kime ait olduğu ve adresi de bulunuyor" diye konuştu.

PARA CEZALARINDAN EL KOYMAYA...

Uygulamaya uymayan kişilere yaptırımlar uygulanacağının altını çizen Erdinç, "Örneğin evde bakılan bir köpek, apartman içerisinde çok bağırıyor. Komşunuzun şikayeti doğrultusunda ise zabıtalar eve geldiğinde köpeğin kaydını soruyor. Köpeğin kaydının bulunmaması durumunda, birtakım para cezalarından tutun da kediye veya köpeğe el koymaya kadar giden üzücü yaptırımlar söz konusu olabilir. Böyle problemler yaşanmaması için herkesin hayvanlarına mikroçip takması gerekiyor" ifadelerini kullandı.