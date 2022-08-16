Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araçta yeni dönem! 6 ay 6 bin kilometre şartı!

Resmi Gazete'de, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenlemesi, yürürlüğe girdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araçta yeni dönem! 6 ay 6 bin kilometre şartı!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araçta yeni dönem! 6 ay 6 bin kilometre şartı!

Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmayacak.

Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araçta yeni dönem! 6 ay 6 bin kilometre şartı!

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