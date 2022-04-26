Resmi Gazete'de yayımlandı! Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz olacak!
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bayram boyunca, Karayolları, sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması, yap-işlet-devret projelerini ise kapsamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak.
Ücretsiz geçiş uygulaması yap-işlet-devret projelerinde ise geçerli olmayacak.
MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN...
Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.