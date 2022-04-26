Resmi Gazete'de yayımlandı! Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz olacak!26 Nisan 2022 Salı hava durumu: Meteoroloji'den sevindiren haber! Sıcaklıklar etkisini göstermeye devam edecek!What does it mean to see a pack of Dogs in a Dream?Killing a dog in a dreamSelfdeterminasyon ne demek, TDK'ya göre Selfdeterminasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Samsunspor 2 - 1 Altınordu | Maç sonucuDemir Grup Sivasspor 1 – 0 Aytemiz Alanyaspor | Maç sonucuSurvivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 25 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu?Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soruyu görünce beyninizden vurulmuşa döneceksiniz! Eşi her gece öyle bir şey yapıyormuş ki! "Bunu asla kabul etmeyin"Son dakika | Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Beklenen Bilim Kurulu Toplantısı yarın gerçekleşiyor!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı! Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz olacak!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz olacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bayram boyunca, Karayolları, sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz olacak!

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması, yap-işlet-devret projelerini ise kapsamayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak.

Ücretsiz geçiş uygulaması yap-işlet-devret projelerinde ise geçerli olmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz olacak!

MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN...

Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz olacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT