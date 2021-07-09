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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Malatya'daki Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor! İhalede son teklif tarihi 9 Eylül!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Malatya'daki Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor! İhalede son teklif tarihi 9 Eylül!

Resmi Gazete'nin 9 Temmuz 2021 tarihli 31536. sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığının 'Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları' bölümünde yer alan ibarede, Malatya'da bulunan Karakuz Demir Madeni Sahası'nın, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirileceği duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Malatya'daki Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor! İhalede son teklif tarihi 9 Eylül!

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Karakuz Demir Madeni Sahası'nın, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ilan, Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

PAZARLIK USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilanında, ihalenin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirileceği ifade edildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Malatya'daki Karakuz Demiz Madeni Sahası özelleştiriliyor! İhalede son teklif tarihi 9 Eylül!

AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ

Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle ihale sonuçlandırılacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Malatya'daki Karakuz Demiz Madeni Sahası özelleştiriliyor! İhalede son teklif tarihi 9 Eylül!

GEÇİCİ YEMİNAT TUTARI 8 MİLYON LİRA

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Karakuz Demir Madeni Sahası'na ilişkin hazırlanan ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 10 bin lira, geçici teminat tutarı 8 milyon lira olarak tespit edildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Malatya'daki Karakuz Demiz Madeni Sahası özelleştiriliyor! İhalede son teklif tarihi 9 Eylül!

SON TEKLİF 9 EYLÜL'DE

İhalede son teklif verme tarihi ise 9 Eylül olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete ilanı için TIKLAYIN

Resmi Gazete'de yayımlandı: Malatya'daki Karakuz Demiz Madeni Sahası özelleştiriliyor! İhalede son teklif tarihi 9 Eylül!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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