Resmi Gazete'de yayımlandı: Malatya'daki Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor! İhalede son teklif tarihi 9 Eylül!

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Karakuz Demir Madeni Sahası'nın, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ilan, Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

PAZARLIK USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilanında, ihalenin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirileceği ifade edildi.

AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ

Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle ihale sonuçlandırılacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

GEÇİCİ YEMİNAT TUTARI 8 MİLYON LİRA

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Karakuz Demir Madeni Sahası'na ilişkin hazırlanan ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 10 bin lira, geçici teminat tutarı 8 milyon lira olarak tespit edildi.

SON TEKLİF 9 EYLÜL'DE

İhalede son teklif verme tarihi ise 9 Eylül olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete ilanı için TIKLAYIN