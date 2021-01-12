Survivor Reşat kimdir? Reşat Hacıahmetoğlu nereli? Kaç yaşında?Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesiSurvivor Reşat yarışmayı bırakmak zorunda mı kalacak?ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde paylaşıldı: Trump'ın görev süresi sona erdiDSÖ'den flaş açıklama: Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka türü tespit edildiSol Bamba lenf kanserine yakalandı!Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru hayatıSon dakika haberi: Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da!Test sonuçları pozitif çıktı! İngiltere Premier Lig'de 36 kişi koronaya yakalandıMesut Özil'den Kadıköy yanıtı!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi

Sağlık çalışanları için 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabileceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi

Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek. Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.

Yeni kararla birlikte ek ödeme imkanı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT