Resmi Gazete'de yayımlandı! Sel felaketinde hasar oluşan 3 ilde elektrik faturaları 3 ay ertelendi!

Resmi Gazete'nin 17 Eylül Cuma yayınlanan sayısına göre geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde hasar oluşan Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki elektrik faturalarının 3 ay süreyle ertelendiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 Ağustos'ta Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin etkilerini azaltmak üzere elektrik tüketimlerine yönelik tahsilatların ertelenmesi kararlaştırıldı.

3 AY SÜREYLE ERTELENDİ

Bu kapsamda, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen yerlerde, afet ilanı öncesinde elektrik tüketim aboneliği bulunan tüketicilerin Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemlerine ilişkin faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelendi.

MALİYET, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN ÖDENECEK

Kamu kurum ve kuruluşlara ait yerlerin tüketimleri bu kararın kapsamı dışında tutuldu. Ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Söz konusu karar, 1 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak.