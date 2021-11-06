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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı! SGK Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! SGK Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz görevden alındı.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre SGK Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! SGK Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz görevden alındı.
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