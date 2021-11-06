Resmi Gazete'de yayımlandı! SGK Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz görevden alındı.
Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre SGK Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre SGK Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz görevden alındı.
Resmi Gazete'de yer alan kararda," Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır. " ifadesi yer aldı.
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