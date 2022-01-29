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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya getirildi!

Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya getirildi!

İstifa ettiği söylenen TÜİK Başkanı Sait Dinçer Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alındı, kurumun yeni başkanı Erhan Çetinkaya oldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya getirildi!

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek atandı.

TÜİK Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi.

TÜİK Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Hasan Özçelik, üyeliklerine Muhiddin Gülal, Ahmet Pelit ve Ünal Eryılmaz getirildi.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, Nurullah Celal Uslu atandı. Ticaret Başmüfettişliklerine Mehmet Özkoç ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı getirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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