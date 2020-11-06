Resmi Gazetede yayımlandı! Türkiye, Somali'nin borcunu ödeyecek

Resmi Gazetenin dün yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla önemli bir karar yer aldı. Türkiye, IMF bünyesinde bulunan 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR’lik (özel çekme hakkı) hibe desteğini Somali için kullanacak.

Karar Resmi Gazetede “Milletlerarası Andlaşma” konusu başlığıyla şöyle duyuruldu:

"Somali Federal Cumhuriyeti’nin Uluslararası Para Fonuna Olan vadesi geçmiş borçlarının silinebilmesi amacıyla Fonun ihtiyat hesaplarında biriken ülkemiz payından 2.372.189 Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarında nakdi hibe verilmesine dair 5/10/20 tarihli İlişik Hibe Anlaşmasının yürürlüğe girmesine 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."

MOHAMED NUR, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Somali Cumhuriyeti’nin IMF’ye olan birikmiş borcunu kendisinin IMF’den alacağı para karşılığında sildiren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında dost ve kardeş Türkiye devletine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.