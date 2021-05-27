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Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün mamülleri ve içeceklere ÖTV güncellemesi

Resmi Gazete'nin 27 Mayıs 2021 tarihli 31493. sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı kararına göre, tütün mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin komisyoncu veya konsinyi işletmeye tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulanmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün mamülleri ve içeceklere ÖTV güncellemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, günlük olarak yayımlanan Resmi Gazte'nin 27 Mayıs tarihli 31493. sayısında yer alan karara göre, tütün mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin komisyoncu veya konsinyi işletmeye tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) doğacak.

MALLARIN İŞLETMELERE TESLİMİ SIRASINDA UYGULANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün mamülleri ve içeceklere ÖTV güncellemesi

Buna göre, (III) Sayılı Liste kapsamındaki tütün mamulleri, alkollü ve alkolsüz içecek gibi ürünlerin komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere teslimi anında meydana gelecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün mamülleri ve içeceklere ÖTV güncellemesi

ÖTV VE KDV BELGELENECEK

Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, söz konusu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün mamülleri ve içeceklere ÖTV güncellemesi

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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