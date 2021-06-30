Resmi Gazete'de yayımlandı: Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 7. kez uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan ülkemizde değerlendirmek üzere başlatılan Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı.

7. kez uzatılan uygulama ile 6 aya kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Söz konusu varlıkların, ülke dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılması için tanınan süre de 6 ay uzatıldı.

Yurt dışında altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesini kapsayan uygulamada ayrıca gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve ülkemizde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairelerine bildirilmesine ilişkin sürede de 6 ay uzatmaya gidildi.

Mevcut varlıkların, kanuni defterlere kaydı için de 6 ay daha süre tanındı.