Resmi Gazete'nin 1 Eylül 2020 tarihli sayısı yayımlandı

Yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlerin bulunduğu Resmi Gazete'nin 01 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayısı çıktı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/91, 92, 93, 94, 95) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KURUL KARARI

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 6, 8 ve 9 uncu Maddelerinin Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 214) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/6/2020 Tarihli ve 2016/58665 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/19906 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ