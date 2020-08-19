Resmi Gazete'nin 19 Ağustos 2020 tarihli sayısı yayımlandı
Yönetmelik, Anayasa mahkemesi kararları ve ilan bölümünün yer aldığı 19 Ağustos 2020 Tarihli ve 31218 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var ? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı çıktı. İşte 19 Ağustos 2020 Tarihli ve 31218 Sayılı Resmi Gazete...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
TEBLİĞ
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 12/6/2020 Tarihli ve E: 2019/115, K: 2020/31 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2020/16, K: 2020/33 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2019/112, K: 2020/35 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/22254 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ