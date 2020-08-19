Pınar Altuğ'da photoshop kurbanı oldu!KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı kaç soru, kaç dakika?The Land Of Legends Cup turnuvası başlıyor!KPSS sınavına girerken hangi belgeler gerekli 2020? KPSS'ye girerken gerekli evraklar 2020Bilim Kurulu bugün toplanacak! Yasaklar yeniden gelecek mi?NBA'de Lakers ve Bucks, play-off'lara yenilgi ile başladı!Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şanal teknede görüntülendiŞok Aktüel 19 Ağustos - 30 Eylül | Okul için ihtiyacınız olan her şeyBeşiktaş, Anthony Modeste ile anlaşmak üzereDolar kuru ne kadar oldu? (19 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Resmi Gazete'nin 19 Ağustos 2020 tarihli sayısı yayımlandı

Resmi Gazete'nin 19 Ağustos 2020 tarihli sayısı yayımlandı

Yönetmelik, Anayasa mahkemesi kararları ve ilan bölümünün yer aldığı 19 Ağustos 2020 Tarihli ve 31218 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var ? İşte detaylar...

Resmi Gazete'nin 19 Ağustos 2020 tarihli sayısı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı çıktı. İşte 19 Ağustos 2020 Tarihli ve 31218 Sayılı Resmi Gazete...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'nin 19 Ağustos 2020 Tarihli sayısı yayımlandı

TEBLİĞ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'nin 19 Ağustos 2020 Tarihli sayısı yayımlandı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 12/6/2020 Tarihli ve E: 2019/115, K: 2020/31 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2020/16, K: 2020/33 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2019/112, K: 2020/35 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/22254 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete'nin 19 Ağustos 2020 Tarihli sayısı yayımlandı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT