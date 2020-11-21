Gravür sanatının son temsilcilerinden olan Cemal Akyıldız'dan acı haber geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akyıldız'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu kapsamda Ressam Cemal Akyıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

RESSAM CEMAL AKYILDIZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Cemal Akyıldız, 1932 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir, resim ve gravür sanatçısıdır. Küçük yaşlarından itibaren resme ilgi duyan ve ticari liseden mezun olduktan sonra 1949'da İstanbul'a güzel sanatlar fakültesinde okumak için gelen sanatçı, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat gibi usta ressamlardan dersler aldı.

Tarihe ilgi duyan ve bu konuda da araştırmalar yapan sanatçı, ayrıca tarihi resimlere imza attı. Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren tüm cumhurbaşkanlarının portrelerini çizen Celal Akyıldız, 25 yıl İstanbul Üniversitesi'nin ressamı olarak çalıştı ve daha sonra da İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırmaları Ana Bilim Dalı Ressamlığı'nda görev yaptı.

1956 tarihli ünlü Atatürk gravürünün ressamı olarak tanınan Akyıldız, yarım asrı aşkın sanat hayatında 200'ün üzerinde sergi açtı.

Son Babıali ressamı Cemal Akyıldız mesleğe 1950'de Cağaloğlu'nda Ankara Caddesi'nde başlamıştı. 1951'de kendi adıyla atölyesini açmıştı. Tam 50 yıldır aynı bölgede üretiyordu, son dönemlerinde gravür tarzındaki resimlemeye ağırlık vermişti. Bir geleceğin son temsilcisiydi.

1956 tarihli ünlü Atatürk gravürünün ressamıdır. Resimlemeci, grafik tasarımcı Cemal Akyıldız, 88 yaşındaydı.

Gravür sanatının son temsilcilerinden,

İstanbul aşığı Ressam Cemal Akyıldız’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.



Akyıldız Ağabey, gravürleriyle tarihi ve kültürel mekanları geleceğe taşıdı.



Büyük bir değeri kaybettik.

Allah rahmet eylesin.

Başımız sağ olsun. ✏️ pic.twitter.com/ujuvo3BVKK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 21, 2020

NEDEN ÖLDÜ?

Cemal Akyıldız, 88 yaşında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi. Akademisyen Ömer Durmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akyıldız'ın ölümüne ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"1956 tarihli ünlü Atatürk gravürünün ressamı, 1932 doğumlu resimlemeci, grafik tasarımcı Cemal Akyıldız da salgın nedeniyle aramızdan ayrılmış. Çok üzgünüm."