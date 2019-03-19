Ressam Sema Barlas, Sanko Sanat Galerisi'nde 22 Mart'ta "Suretler" temalı resim sergisi açacak.

İstanbul'da 1954 yılında doğan Barlas, eğitimini Ottawa School of Art / Kanada'da tamamladı. Yurt içi ve yurt dışındaki kişisel sergilerinin yanı sıra, birçok yarışmalı ve karma sergiye katıldı. Resim çalışmalarına İzmir'deki atölyesinde devam ediyor.

1999 - 2016 yılları arasında 12 yarışmalı sergiye katılan ve eserleri sergilenen Barlas'ın 22 Mart saat 17.30'da açılacak "Suretler" temalı sergisi, 19 Nisan'a kadar gezilebilecek.