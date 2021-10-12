Restitüsyon ne demek, TDK'ya göre Restitüsyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Restitüsyon ne demek? Restitüsyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi restitüsyon kelimesi. Peki restitüsyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre restitüsyon nedir, restitüsyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RESTİTÜSYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Restitüsyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Restitüsyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre restitüsyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeniden tasarımlama

