Restoran Karşılama Hostesi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Restoran Karşılama Hostesi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Restoranlarda müşterileri güler yüzle karşılayan ve masalarına kadar eşlik eden kişidir.

Restoran Karşılama Hostesi Maaşı Ne Kadar? 2021 Restoran Karşılama Hostesi Maaşları

Restoran Karşılama Hostesi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Restoran Karşılama Hostesi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Restoran Karşılama Hostesi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için okuryazar olmak yeterlidir.

Restoran Karşılama Hostesi Ne İş Yapar?

Restoran Karşılama Hostesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gün içinde gelen rezervasyonları organize etmek,

b) Restorana gelen müşterileri, güler yüzle karşılamak ve yönlendirme yapmak,

c) Müşterileri, masalarına kadar eşlik etmek ve uğurlamamak,

d) Müşterilere menü vermek, Menü açıklamalarını yapmak

e) Müşterilerden gelebilecek restoran ve hizmetleri ile ilgili sorulara yanıt vermek,

f) Müşteri şikayet ve önerilerini kurumsal standartlara göre cevaplandırmak,

g) Gerekli olduğunda masaların temizliğine ve düzenlenmesine yardım etmek,

h) Masa için bekleyen müşteriler varsa garsonlara yardım etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Restoran Karşılama Hostesi Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanları meslek ana grubunu oluşturmaktadır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Kişisel Hizmetler Veren Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Garsonlar Ve Barmenlerdir.

Restoran Karşılama Hostesi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Restoran Karşılama Hostesi mesleğinin meslek kodu 5131.12 olarak belirlenmiştir

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