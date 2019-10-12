Resulayn kent merkezi ele geçirildi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla bölgedeki terör unsurlarına darbe vuruluyor. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Kara harekatının başlamasıyla birlikte Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn'a 4 koldan giriş yaptı. Belirlenen hedefler tek tek ele geçirildi.

Telabyad ve Rasulayn ilçelerindeki 14 köy teröristlerden temizlendi.

MSB: RESULAYN KONTROL ALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı." denildi.

KRİTİK GELİŞME! ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında operasyona katılan Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştığı öğrenildi. Yolun ikmal ve nakliye açısından büyük önem taşıdığı öğrenildi.

STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

AA'da yer alan habere göre M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor