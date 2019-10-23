Resulayn'da Türk bayrağı dalgalanıyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Resulayn'da terör unsurları ve tuzaklamalara karşı tarama, etkisiz hale getirme ve devriye görevleri devam ediyor. CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Onur Özel görev başındaki Türk askerleri ve Suriye Milli ordusu ile Resulayn sokaklarındaki son durumu anlattı.

RESULAYN'DA TÜRK BAYRAĞI

Türk askerinin gözlem ve yönetiminde Terör örgütü üyeleri ve kurdukları tuzakların temizliğine devam edildiğini belirten Fulya Öztürk, PKK/YPG'nin kazdığı tünellerde saklanan terör unsurlarına ve tuzaklamalara karşı dikkatli bir arama ve etkisiz hale getirme çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti. Öte yandan Türk askeri YPG'nin karargahına bayrak astı.

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