Reuben Asimya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reuben Asimya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reuben Asimya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reuben Asimya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reuben Asimya 17 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reuben Asimya Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Reuben Asimya'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reuben Asimya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reuben Asimya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reuben Asimya şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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