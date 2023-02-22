Reuben Bala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reuben Bala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reuben Bala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reuben Bala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reuben Bala 20 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Reuben Bala Yakubu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reuben Bala Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MCM Sport Agency yapmaktadır. Reuben Bala, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Reuben Bala'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reuben Bala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reuben Bala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Plateau United
1 Ocak 2019 yılında Enyimba Aba
23 Eylül 2021 yılında Plateau United
30 Eylül 2022 yılında Enugu Rangers
Reuben Bala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reuben Bala şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.