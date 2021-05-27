Reuters'tan Sedat Peker haberi: Gangsterin videoları milyonlarca kez görüntülendi

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında arama kararı bulunan Sedat Peker'in Türkiye'deki siyasileri hedef alan videoları Reuters'ta haber oldu. Ali Küçükgöçmen imzalı haberin başlığında," Türk gangsterin önde gelen politikacıları hedef alan videoları milyonlarca kez görüntülendi" ifadesi yer alıyor. Haberde Sedat Peker'den mafya olarak bahsedilirken çok sayıda iddianın bulunduğu videoların vatandaşlar tarafından izlendiği kaydedildi.

Peker'in 7 video çektiği anımsatılarak, söz konusu videoların YouTube'da 56 milyondan fazla izlendiği anımsatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAKAN SOYLU'YA DESTEK ÇIKTIĞI AKTARILDI

Öte yandan haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkasında duran açıklama yaptığına da yer verildi.

Söz konusu habere ulaşmak için tıklayınız.

Dikkat çeken paylaşım! Sedat Peker, Defne Samyeli'den özür diledi

Bahar Candan'dan şaşırtan hamle: Sosyal medya hesabından sadece Sedat Peker'i takip ediyor!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den Sedat Peker yorumu: Hedef Soylu değil Erdoğan! O bitti demeden bitmez!

SON DAKİKA! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker'e suç duyurusu!