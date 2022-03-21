Reviş ne demek, TDK'ya göre Reviş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Reviş ne demek? Reviş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi reviş kelimesi. Peki reviş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre reviş nedir, reviş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REVİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Reviş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Reviş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre reviş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gidiş, yürüyüş

- Üslup

- Tutum, yol



REVİŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ne yapacağını bilmez serseri bir revişle, uzaklarda yeşil zirveleri dalgalanan duradur dağlara doğru uzaklaştı.

