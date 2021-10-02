Revü ne demek, TDK'ya göre Revü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Revü ne demek? Revü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi revü kelimesi. Peki revü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre revü nedir, revü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Revü kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Revü kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

REVÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Revü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Revü kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre revü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çeşitli dans ve oyunlardan oluşmuş, zengin görünümlü sahne gösterisi



REVÜ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Güzel bir kadın, filmlerdeki asker revü kızları gibi bir selam verdi.

