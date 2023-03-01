Rex Mannings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rex Mannings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rex Mannings kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rex Mannings ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.