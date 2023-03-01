Rex Mannings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rex Mannings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rex Mannings adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rex Mannings Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rex Mannings 16 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rex Mannings Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rex Mannings, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rex Mannings'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rex Mannings Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rex Mannings futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Bath City
Rex Mannings Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rex Mannings şuan Bath City takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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