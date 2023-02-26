Reyaad Pieterse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reyaad Pieterse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reyaad Pieterse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reyaad Pieterse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reyaad Pieterse 17 Şubat 1992 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reyaad Pieterse Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reyaad Pieterse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 3 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Reyaad Pieterse'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reyaad Pieterse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reyaad Pieterse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reyaad Pieterse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reyaad Pieterse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bidvest Wits FC

1 Ağustos 2010 yılında Nike Academy

1 Şubat 2012 yılında Shamrock Rovers

20 Ocak 2013 yılında Kaizer Chiefs

1 Temmuz 2016 yılında SuperSport Utd.

3 Ağustos 2018 yılında Sundowns

Reyaad Pieterse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reyaad Pieterse şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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