Reyhan Karaca kimdir? Reyhan Karaca'nın son hali

Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran 2.Sayfa programının bu haftaki konuklarından biri Reyhan Karaca oldu. Yılların sanatçısı olan Karaca fit ve genç görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Peki Reyhan Karaca kimdir?

Pop şarkıcısı, dizi ve sinema oyuncusu. 8 Kasım 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ahmet Karaca ile Sevim Karaca’nın kızları. “Sevdik Sevdalandık” ve “Gölge Çiçeği” parçalarıyla tanınan Reyhan Karaca müzik yaşamına İstanbul Çocuk Korosu’nda başladı. Küçük yaşta müziğe olan yeteneği keşfedilen sanatçı, ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümünde eğitimine devam etti. Burada ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yine İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Müzik Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Yüksek eğitimini tamamlamasından sonra 3 yıl kendi okulunda kabak kemane dersleri verdikten sonra 2001-2002 yılları arasında özel bir lisede müzik öğretmenliği yaptı.

Sanatçının profesyonel müzik çalışmaları 1987 yılında başladı. Birçok isme vokal ve enstrüman ile eşlik etti. 1988 yılında Melih Kibar ile Eurovision Türkiye elemelerinde solistlik yaptı. 1989 yılında Zerrin Özer ile çalışmaya başlayan Reyhan Karaca, 1991 yılında İzel, Can ve Reyhan üçlüsü olarak Eurovision’da, “İki Dakika” adlı parça ile Türkiye’yi temsil etti. Bu parça ile Türkiye elemelerinde 1., yarışmada ise 12. oldu.

Eurovision deneyiminden sonra birçok reklam cıngılında ve dizi müziğinde yer aldı. 1993 yılında ilk albüm çalışması “Başlangıç” ile Türk Pop Müziği listelerine girdi. Bir yandan sahne çalışmalarına devam eden sanatçının yükseliş yapması, 1995 yılında Star TV’de yayımlanan “Gölge Çiçeği” adlı dizinin müziğini seslendirmesi ile oldu. Aysel Gürel’e ait olan ve dizinin ismini taşıyan parçada etkili vokali ile adından söz ettirmeyi başardı. Ardından 1997 yılında çıkış yaptığı “Sevdik Sevdalandık” adlı albümünü piyasaya çıkardı. Aynı yıl Kral TV’nin düzenlediği yarışmada “En iyi Çıkış Yapan Pop Müziği Kadın Şarkıcı” ödülünü aldı.

2000 yılına kadar sahne çalışmalarına devam eden Reyhan Karaca, aynı yıl “Yaman Olacak” adlı albümü ile sevenleriyle buluştu. Bu albümde Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın, Feyyaz Kuruş, Aysel Gürel,Metin Özülkü, Eda Özülkü, Zeynep Talu,Seda Akay,Selim Çaldıran, Mert Ekren gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. Ardından 3 sene sonra “Mesela” albümünü yayımladı. Bu albümde “Senin İçin Üzgünüm”,”Mesela”,”Ayaz Gözlüm”,”İnkar Ediyorum” ve “Bile Bile” şarkılarıyla öne çıktı.

2007 yılında albümünde Fettan Can, Zeynep Dizdar, Tolga Sunter, Metin Özülkü, Genco Arı gibi isimlerle çalıştığı ” İmza” adlı albümü ile uzun bir aradan sonra dönüş yaptı. Aynı zamanda 2008 yılından beri “İmzalı-yorum” adlı televizyon programı ile karşımıza çıktı. Magazin haberlerinden uzak kalmayı başaran sanatçı, yer aldığı bir müzikalden sonra oyunculuk çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Reyhan Karaca, şarkıcılıktaki başarısının yanı sıra diğer yeteneklerini de geliştirmek amacıyla oyunculuk dersleri aldı ve ünlü sanatçılarla beraber bir müzikalde başrolde oynadı.

2008 yılında, kendisinin hazırlayıp sunduğu “İmza’lı-Yorum” isimli TV programına başladı ve bu alanda da başarılarını göstererek kendisini daha da geliştirdi.

Magazinden uzak kalmaya çalışan sanatçı zamanlarda Sultans Of The Dans grubundaki bir hocadan dans dersleri almaktadır.

Hayranlarını endişelendirdi

Sözcü gazetesinin haberine göre; Reyhan Karaca, 23 Temmuz 2017 gecesi geç saatlerde evinin banyosunda fenalaşarak bayıldı. Yakın dostları tarafından hastaneye kaldırılan güzel şarkıcıya, ilk olarak kalp krizi teşhisi konuldu. Sonrasında ise aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak bünyesinin zayıf düştüğü ortaya çıktı.

Küçük yaşlarda Spastik Kolon hastalığına yakalandığı öğrenilen güzel şarkıcı, yapılan testler sonucu ertesi gün hastaneden taburcu oldu.

Reyhan Karaca, geçtiğimiz gün İnstagram hesabından Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre ile olan fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta gayet sağlıklı ve dinç gözüken ünlü şarkıcının, aniden rahatsızlanması hayranlarını korkuttu.

Albümleri:

1-Başlangıç (1993)

2-Sevdik Sevdalandık (1997)

3-Yaman Olacak (2000)

4-Mesela (2003)

5-İmza (2007)

Video Klipleri:

Sevdik Sevdalandık

Gücüm Ona Yetmiyor

Gölge Çiçeği

Sensizim

Yaman Olacak

Gidesim Gelmiyor

Ayaz Gözlüm

Aman Diyorum

İki Gözüm

Şarkıları

Aman Diyorum

Aşk Burada Oturmuyor

Ayaz Gözlüm

Bakma Öyle Yüzüme

Benim Adım Deniz

Bile Bile

Çıtırım (Şitt)

Dayan

Deli Gönlüme

Elinde Patlamasın Aşk

Elveda

Emanet

Firarım Ben

Gidesim Gelmiyor

Gölge Çiçeği

İki Gözüm

İnkar Ediyorum

İstanbulu Başına Yıkarım

Rol Aldığı Dizi ve Filmler:

Kayıp Aranıyor (Nevbahar, TV Dizisi, 2011)

Kanıt (3 Sezon, TV Dizisi, Çağla Türker, 2012)

Güneşin Solduğu Gün (Reyhan, Sinema Filmi, 1989)

Müziğini Yaptığı Dizi:

Gölge Çiçeği (1995)