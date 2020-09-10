Reyhanlı katili Ercan Bayat tutuklandı!

11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da 53 vatandaşın öldüğü terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, 2012'de işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı.

2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleşen iki ayrı terör saldırısının sorumlularından biri olan Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemleri bitti. Ercan Bayat, alınan geniş güvenlik önlemleri ile Hatay Adliyesine sevk edildi.

Bayat, 2012 yılındaki Samandağ ilçesinde işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı.

Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırılarda yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

ERCAN BAYAT'IN YAKALANMASI

11 Mayıs 2013'te Hatayın Reyhanlı ilçesinde birçok kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanmasında Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerinin kararlı çalışmasının etkili rol oynadı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörden arananlar listesinde "mavi kategori"de yer alan Bayat'ın yakalanması için Mehmetçik sabırla hareket etti. Emniyet güçlerinden "hudut ihlali yapılacağı"na dair bir duyum alınması üzerine 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Yayladağı bölgesindeki önlemlerini artırdı. Bölgede devriyelerin yanı sıra belirli noktalara pusu atarak gizlenen askerler, söz konusu bölgeyi mini İHA'larla da anbean takip etti. Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yanında iki çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine Mehmetçik hemen harekete geçerek, Bayat'ı kıskıvrak yakaladı.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlusu olan Ercan Bayat Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne, yanındaki çocuklar ise gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

Dün, Ankara'da "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 7 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısının sorumlularından terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ın yakalandığını duyurmuştu.

Bakan Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin bir gelişmeyi duyurmuştu. Soylu, "Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. O saldırının sorumlularından bir tanesi, terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı aldılar, getirdiler. Şimdi Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim ettiler" demişti. Bakan Soylu ayrıca, sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptıklarını, birçok kişinin gözaltında olduğunu ve tutuklandığını bildirmişti.