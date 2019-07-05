Reyhanlı'daki patlamaya İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama

Bugün saat 13.00 sıralarında, Hatay Reyhanlı'da meydana gelen patlama çevrede büyük paniğe neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili; " Aracın içinde el yapımı paylayıcı olduğunu düşünüyoruz. Geçici kimlikle Türkiye'de yaşayan 3 Suriyeli'den 2'si öldü" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Aracın içinde el yapımı paylayıcı olduğunu düşünüyoruz. Geçici kimlikle Türkiye'de yaşayan 3 Suriyeli'den 2'si öldü. İlgili tüm bağlantılarla alakalı arkadaşlarımız çalışıyorlar" dedi.



OTOMOBİLİN MOTORU 60 METRE UZAKLIĞA FIRLADI

Patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Ayrıca patlama sırasında otomobilin motorunun ise 60 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Yapılan kimlik saptaması sonucu ölenlerin Suriyeli olduğu belirlendi.

GEÇİCİ TÜRK PLAKASI TAKILMIŞ

Otomobilin Suriyelilere ait olduğu ve geçici Türk plakası takılı olduğu anlaşıldı.

'CUMA NAMAZI ÇIKIŞINI HEDEF ALACAKLARDI' İDDİASI

3 Suriyelinin hedefinin, patlamanın meydana geldiği yerin 50 metre uzağındaki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazından çıkanlar olduğu ileri sürüldü. Ancak, patlamanın cuma namazı kılınırken, camiye uzak bir noktada meydana gelmesi, faciayı önlemiş oldu.

ARAÇ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bomba imha uzmanları tarafından yapılan inceleme tamamlandı. Hurda yığına dönen otomobil ve çevreye dağılan parçaları, çekiciye yüklenerek Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



KİMYASAL RİSKE RASTLANMADI

AFAD ekipleri tarafından da bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada herhangi bir kimyasal risk saptanamadı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de çalışmasının tamamlamasının ardından cadde temizlenip, araç trafiğine açıldı. Çevredeki bazı binaların da camlarının kırıldığı görüldü.

'BOMBALI ARAÇ' İHBARI

Patlayan otomobille bağlantılı olduğu ileri sürülen bir başka bombalı otomobil olduğu ihbarı üzerine polis ilçede geniş güvenlik önlemi aldı. İlçenin giriş ve çıkışları ile ana caddelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırılarak sürüyor.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilik'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamada, araçta bulunan 3 Suriyeliden 2’si öldü, 1’i yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARAÇTA BOMBA OLDUĞU BELLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Suriyeli üç kişi... Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır ne yoktur şu anda arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Onu da zannediyorum şöyle kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Yani şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Herhalde şöyle birkaç saat içerisinde Bakanlığımız da bununla ilgili daha detay bilgi verecektir."