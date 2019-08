MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, Yeni Çağrı'dan Hakan Kanburoğlu'na pop müziğiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Seyhan, Reynmen gibi birkaç ismin algı operasyonu yaptığını belirterek “Keşke Ajdar’ı bu kadar benimseseydik. Gerçekten Ajdar’a haksızlık ettik. Ajdar, “Çikita Muz” diyerek daha güzel şarkı söylüyordu Ajdar’a haksızlık etmişiz. Ajdar zararsızdı ama sizler sektöre zarar verdiniz sektörün dengesini bozdunuz size destek veren boş sanatçılar menfaat uğruna boş olduklarını kanıtladılar.” diyerek Hadise ve Ebru Polat’ı da eleştirdi.

SAHTE TIKLARI ARAŞTIRACAĞIZ

Reynmen gibi birçok isim YouTube’dan sahte dinlenme izlenme satın alıyorlar diyen Seyhan, “Sonra sahnelerinde hiçbir şey yapamıyorlar. Ses desen yok, şov desen yok. Tam bir hayal kırıklığı. MÜYAP olarak sahte dinlenme ve izlenme üzerinden algı operasyonu yapanları araştıracağız.” dedi.

REYNMEN'DEN ÇOK SERT CEVAP!

Ünlü YouTuber, Instagram paylaşımında "Acaba Seyhan Müzik'te olsaydım Bülent Seyhan abimiz benim için aynı şeyleri söyler miydi? Müzik yapacak arkadaşlara da tavsiyem; son iki parçada deneyimlediğim ve parayla satın alamayacağınız bir tecrübeyi paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki hiçbir müzik şirketiyle anlaşmayın. Siz onlardan daha güçlüsünüz.

Şu an benim üstüme bu kadar gelmelerinin ve sanatçıları benim hakkımda kötü konuşturmalarının en büyük sebebi sahibi oldukları müzik şirketlerinin hiçbirisinin beni satın alamayacak olduklarını bilmelerinden kaynaklanıyor. Uzun lafın kısası kedi uzanamadığı ciğere 'Ay sana haksızlık etmişiz' diyor." dedi.

Ailesine laf söylendiği için açıklama yaptığını belirten Reynmen, "O var ettiğinizi sandığınız sanatçıların hepsi hayatta kalmak istediği için sizlere bişeyler konuşmaya çekinmiş tiplerken, ben onlardan biri değilim. Hiçbir bağlanılmışlığım yok, hiçte lafımı esirgemem. Bu kadar konuşmamın tek sebebi, sadece iki parça dinlettiğim ve izlettiğim için dolaylı yoldan en büyük değerim olan aileme kadar laf işitmiş olmam ve işin bu raddeye gelmiş olmasıdır. Bana edepsiz, terbiyesiz diye ithamlarda bulunmuş olmasıdır. Kişi kendinden bilir işi, ben o kişi değilim." dedi.

REYNMEN KİMDİR? YUSUF AKTAŞ KİMDİR?

Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü sosyal medya fenomenlerinin başında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş’ın özellikle sosyal medya’da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüşmüştür. Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etmiştir.

MÜYAP NEDİR?

MÜ-YAP, Türkiye'de fonogram yapımcılarının bir araya gelerek oluşturduğu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' nun 42. maddesi gereğince kurulmuş olan bir meslek birliğidir. Kısa adı MÜ-YAP olan Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, 3 Ağustos 2000 tarihinde İstanbul'da kuruldu.

MÜ-YAP, her türlü izinleri alınarak ve bedelleri ödenerek tespiti yapılmak suretiyle piyasaya sürülen albümlerin sahibi olan müzik yapımcılarından almış olduğu yetki belgeleri ile yerli ve yabancı kayıtlara ilişkin hakları korumaktadır. F.S.E.K’in 80. Md. gereğince üyelerine ait hakların kullanımına, bu yetki belgelerinin kapsamı içinde izin verme yetkisine sahip tek kuruluştur.